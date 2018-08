Leipzig

Brand in JVA Leipzig: Sechs Verletzte

14.08.2018, 09:14 Uhr | dpa

Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt Leipzig sind sechs Menschen verletzt worden. Ein Häftling wurde ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in Leipzig am Dienstagmorgen mit. Fünf Beamte wurden am Montagnachmittag mit Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt. Medienberichten zufolge soll der Häftling eine Matratze angezündet haben. Die Polizei wollte dazu zunächst keine Auskunft geben. Die Beamten ermitteln.