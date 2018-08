Halle-Neustadt

Polizei fasst Mann in gestohlenem Auto

14.08.2018, 09:16 Uhr | dpa

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ist in Halle unter Drogen und mit Waffen im gestohlenen Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen. Der 22-Jährige wurde aber wenig später festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, teilte die Polizei in Halle am Dienstagmorgen mit. Außerdem wurden mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Die Beamten wollten den jungen Mann am Dienstagnachmittag in einem Auto kontrollieren, weil er schon öfter ohne Führerschein unterwegs war. Der 22-Jährige fuhr weiter, verließ das Auto kurz danach und versteckte sich in einem Gebüsch. Als die Beamten ihn fanden, stellte sich heraus, dass zwei Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Außerdem war er wieder ohne Führerschein unterwegs, hatte Drogen genommen und die Beamten fanden in seinem Auto Waffen wie eine Schreckschusspistole und einen Schlagstock.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass nicht nur das Auto, sondern auch die Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Die Polizei ermittelt gegen den 22-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Fahren unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstahl.