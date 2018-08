Wiesbaden

Neugeschäft beim Aareal besser als erwartet

14.08.2018, 09:33 Uhr | dpa

Die Aareal Bank sieht sich trotz eines Gewinnrückgangs in den ersten sechs Monaten 2018 auf dem Weg zu ihren Jahreszielen. "Wir sind mit unserem Abschneiden im zweiten Quartal insgesamt zufrieden", erklärte der Vorstandsvorsitzende des Wiesbadener Immobilienfinanzierers, Hermann J. Merkens, am Dienstag. Das operative Geschäft seit "weiterhin robust". In der Tat lief das Neugeschäft im ersten Halbjahr besser als von vielen Analysten erwartet: Im Vergleich zum Vorjahr lag das Volumen bei 4,2 Milliarden Euro nach 3,8 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

Das Betriebsergebnis sank zum Ende des ersten Halbjahres auf 129 (Vorjahreszeitraum: 180) Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte die Auflösung einer Rückstellung das Ergebnis positiv beeinflusst. Unter dem Strich standen Ende Juni 76 (100) Millionen Euro Gewinn.

Für das Gesamtjahr bleibt der Vorstand des im MDax notierte Instituts bei seiner vorsichtigen Prognose: Beim Betriebsergebnis rechnet die Bank mit einem Wert in einer Spanne von 260 Millionen bis 300 Millionen Euro. 2017 waren es 328 Millionen Euro. Der erwartete Rückgang geht vor allem auf den Abbau von nicht zum Kerngeschäft passenden Kreditbeständen zurück - dadurch wird der Zinsüberschuss sinken.