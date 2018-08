Weiterstadt

213 Filme beim 42. Open-Air Filmfest: Eintritt meist frei

14.08.2018, 10:38 Uhr | dpa

Beim Open-Air Filmfest im südhessischen Weiterstadt sind 213 Filme aus 46 Ländern zu sehen. "Per Kurzfilm durch die Galaxis", lautet der Titel des Filmfests, das vom 16. bis 20. August geht. Das Festival werde oft als "Woodstock des Kurzfilms" bezeichnet, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Bis auf den abschließenden Montag (20. August), der im Filmzelt ab 20 Uhr unter dem Motto "Einmal Best-of und zurück" steht, sei der Eintritt frei. Zudem gebe es kostenlose Shuttle-Busse vom Hauptbahnhof in Darmstadt.

Viele Filmschaffende aus Mexiko, Russland, Iran, England, Spanien und anderen Ländern stellen ihre Filme persönlich vor. Von Animation bis Komödien, von Krimis bis zu Dokumentarfilmen und von Dramen bis Science-Fiction seien alle Genres vertreten.