Wendelsheim

Lagerhalle brennt nieder

14.08.2018, 10:46 Uhr | dpa

In einer Lagerhalle eines Weinguts im rheinhessischen Wendelsheim sind mehrere Gasflaschen explodiert und haben ein Feuer ausgelöst. Die Flammen griffen am Montag auf eine angrenzende Scheune über, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Auch das benachbarte Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen - dort barsten durch die Hitze Fensterscheiben. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 100 000 Euro. Eine Anwohnerin erschreckte sich bei der Explosion derart, dass sie stürzte und sich verletzte. Warum die Flaschen detonierten, war zunächst unklar.