Oppurg

Neunjährige bei Autounfall schwer verletzt

14.08.2018, 11:05 Uhr | dpa

Ein unglückliches Ende hat der erste Schultag nach den Sommerferien für eine Neunjährige in Langenorla (Saale-Orla-Kreis) gefunden. Das Mädchen war im Ortsteil Kleindembach von der Schule auf dem Nachhauseweg hinter einem haltenden Bus auf die Straße gelaufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe ein Auto das Kind erfasst und schwer verletzt. Das Mädchen wurde am Montagnachmittag per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Jena gebracht.