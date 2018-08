Berlin

Geld aus DDR-Vermögen für Berliner East Side Gallery

Menschen gehen an den Resten der Berliner Mauer, an der East-Side-Gallery entlang. Foto: Wolfgang Kumm/Archiv (Quelle: dpa)

Mehrere Berliner Projekte zur Erinnerung an die SED-Diktatur und deutsche Teilung erhalten Geld aus dem DDR-Parteivermögen. Der Senat entschied am Dienstag über die Aufteilung der rund 16 Millionen Euro, die der Bund an das Land ausgezahlt hat. Demnach gehen gut eine Million Euro an die Stiftung Berliner Mauer für die Entwicklung einer Ausstellung an der East Side Gallery. Dort sind von Künstlern bemalte Mauerreste erhalten, das Areal soll zu einem Gedenk- und Erinnerungsort ausgebaut werden. Für den Campus der Demokratie auf dem Gelände der ehemaligen Stasi- Zentrale in Lichtenberg sind 955 000 Euro vorgesehen.