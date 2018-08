Fürth

Fast die Hälfte der Doktoranden sind Frauen

14.08.2018, 12:25 Uhr | dpa

Eine Studentin liest in einer Unibibliothek in einem Buch. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv (Quelle: dpa)

22 018 Doktoranden haben im vergangenen Jahr an bayerischen Hochschulen den höchsten akademischen Grad angestrebt. 43,5 Prozent davon waren Frauen, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mitteilte. Am häufigsten arbeiteten die Promovierenden an einer Doktorarbeit im Bereich Mathematik/Naturwissenschaften (28,9 Prozent). Knapp ein Fünftel forschte im Bereich der Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (19,4 Prozent) und 17,7 Prozent in den Ingenieurwissenschaften.

Rund ein Fünftel der Doktoranden in Bayern kamen aus dem Ausland (20,1 Prozent). Mit der Promotion wird der Doktorgrad erworben; damit kann man eine berufliche Karriere in der Forschung machen. Da die aktuelle Erhebung die erste detaillierte zu Promovierenden in Bayern ist, liegen keine Vergleichszahlen vor.