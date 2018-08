Stralsund

Hesse ernennt neue Rektorin der Stralsunder Hochschule

14.08.2018, 12:27 Uhr | dpa

Die neue Rektorin der Hochschule Stralsund, Petra Maier, hat am Montag ihre Ernennungsurkunde erhalten. Damit kann sie ihr Amt offiziell am 1. September antreten, wie das Bildungsministerium mitteilte. "Die Hochschule Stralsund hat keine ganz einfache Zeit hinter sich. Mit Professorin Petra Maier steht nun eine ruhige und gelassene Person an der Spitze, die die Hochschule gut kennt", sagte Ministerin Birgit Hesse (SPD).

Maier ist seit 2008 Professorin in Stralsund. Sie war im Juni vom erweiterten Senat der Hochschule zur Rektorin gewählt worden. Zuvor hatte das Gremium im Dezember ihren Vorgänger Matthias Straetling vorzeitig aus dem Amt abberufen. Zu den Gründen waren offiziell keine Angaben gemacht worden, es habe jedoch Klagen über eigenmächtige Entscheidungen Straetlings gegeben.