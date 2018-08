Potsdam

Land erhöht Ausbildungsplätze in Finanzverwaltung

14.08.2018, 12:36 Uhr | dpa

Mit zusätzlichen Studien- und Ausbildungsplätzen will das Land Brandenburg die Zahl der Fachkräfte in der Finanzverwaltung stärken. Die Gesamtzahl der Plätze steigt im kommenden Jahr von 90 auf 110, wie das Finanzministerium am Dienstag in Potsdam mitteilte. In diesem Sommer starten demnach 36 Anwärter die zweijährige Finanzwirt-Ausbildung und 54 beginnen mit einem dreijährigen Studium zum Diplom-Finanzwirt.