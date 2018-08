Magdeburg

Neuer Straßenabschnitt einen Monat eher fertig

14.08.2018, 12:40 Uhr | dpa

Der erste Abschnitt der neuen Ortsumfahrung bei Staßfurt (Salzlandkreis) ist gut einen Monat eher fertig als geplant. Nach etwa 15 Monaten Bauzeit könne die Straße nahe des Ortsteils Brumby von Freitag an befahren werden, teilte das Verkehrsministerium am Dienstag in Magdeburg mit. Das trockene Wetter habe die Bauzeit beschleunigt. Ziel sei es, die komplette Ortsumgehung von Brumby bis Mitte Oktober fertig zu stellen. Baukosten: insgesamt 7,5 Millionen Euro. Die Strecke soll den Angaben zufolge auf knapp vier Kilometern Länge von der Anschlussstelle der Autobahn 14 bei Calbe südlich an Brumby vorbei zur Landstraße 63 führen.