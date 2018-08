Chemnitz

Königspython sorgt in Chemnitz für Aufregung

14.08.2018, 12:40 Uhr | dpa

Ein eineinhalb Meter langer Königspython hat in Chemnitz für Aufregung und einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Anwohner hatte die große Schlange in einem Gebüsch entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten umstellten am späten Montagabend den Python und konnten ihn einem Mitarbeiter des Chemnitzer Tierheims übergeben. Ob die Schlange ausgesetzt oder entwichen war, ist noch unklar.