Alsdorf

Paketfahrer betrunken und mit Handy am Steuer

14.08.2018, 14:01 Uhr | dpa

Mit rund 1,9 Promille Alkohol im Blut und einem Handy am Ohr hat ein Lieferant in Alsdorf bei Aachen Pakete ausgefahren. Als Polizisten den 44-Jährigen zur Mittagszeit wegen des verbotenen Telefonierens am Steuer stoppten, schlug den Beamten aus dem Auto eine deutliche Alkoholfahne entgegen, wie die Polizei am Dienstag erklärte. Er habe morgens vor der Schicht nur ein kleines Bier, am Vorabend aber mehrere Biere und Schnaps getrunken, sagte der Mann demnach. Der Fahrer musste nach dem Vorfall am Montag seinen Führerschein abgeben - und das bereits zum dritten Mal. Diesmal könnte die Fahrerlaubnis dauerhaft weg sein, hieß es.