Kiel

Deutlich mehr Raser bei Kontrollen im Norden erwischt

14.08.2018, 14:02 Uhr | dpa

Bei gezielten Kontrollen hat die Polizei in Schleswig-Holstein in der vergangenen Woche 22 679 Tempoverstöße festgestellt. "Aus verkehrspolizeilicher Sicht ist das Ergebnis miserabel", sagte Uwe Thöming vom Landespolizeiamt am Dienstag. Trotz vorheriger Ankündigung der Kontrolle ist die Zahl der Raser gestiegen. Bei ähnlichen Aktionen der Polizei hatten die Beamten im April (21 235) und im August 2017 (21 330) deutlich weniger Verstöße festgestellt. Neben dem Tempo der Autos hatte die Polizei den Schwerpunkt der Kontrollen auf das Drängeln gelegt.