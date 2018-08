Erfurt

Politisch motivierte Straftaten gegen Journalisten

14.08.2018, 14:10 Uhr | dpa

Das Innenministerium in Thüringen hat 15 politisch motivierte Straftaten gegen Journalisten seit 2015 registriert. Darunter seien fünf Körperverletzungen, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Landtagsanfrage der Linke-Abgeordneten Katharina König-Preuss hervorgeht. Dazu kämen unter anderem mehrere Bedrohungen und Beleidigungen.

In fünf Fällen sei die politische Richtung nicht zuzuordnen, die übrigen würden der rechten Szene zugeordnet. In zwei Fällen dauerten die Ermittlungen noch an. Verhängt wurden demnach zwei Haftstrafen auf Bewährung sowie zwei Strafbefehle. Zwei Ermittlungsverfahren liefen noch, der Rest sei eingestellt.

Zu den Fällen bis Anfang Juni 2018 kommt noch eine Attacke auf zwei freie Journalisten im April 2018 im Eichsfeld. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand fotografierten sie das Grundstück des NPD-Landesvize Thorsten Heise, woraufhin zwei Männer sie mit dem Auto verfolgt, gestoppt und verletzt hätten. Einer der Verdächtigen sei wegen rechtsmotivierter Delikte polizeibekannt.