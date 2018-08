Bremen

Bremer CDU will Platz nach Helmut Kohl benennen

14.08.2018, 14:10 Uhr | dpa

Die Bremer CDU will den Bahnhofsvorplatz in Helmut-Kohl-Platz umbenennen. "Es ist aus meiner Sicht ein idealer Ort, um in angemessener und würdevoller Weise dem Kanzler der Einheit zu gedenken", sagte der CDU-Landesvorsitzende Jörg Kastendiek am Dienstag. Am Montag hatte sich der Landesvorstand einstimmig auf den Vorschlag geeinigt. Die rot-grüne Landesregierung zeigte sich offen dafür, die Verdienste von Altkanzler Kohl auch in Bremen zu ehren. An welchem Ort und wie, darüber würden die Ortsbeiräte entscheiden, teilte ein Senatssprecher mit. Helmut Kohl war am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren gestorben. Er war von 1982 bis 1998 deutscher Bundeskanzler.