Hertha BSC startet neue Berlin-Kampagne

14.08.2018, 14:14 Uhr | dpa

Hertha BSC hat kurz vor dem Start der neuen Fußball-Bundesliga-Saison eine neue Saisonkampagne gestartet. Unter dem Motto "In Berlin kannst du alles sein. Auch Herthaner." stellt der Hauptstadtclub seine Fans in den Mittelpunkt. "Wir wollen Hertha BSC in ganz Berlin stattfinden lassen und möchten alle 3,8 Millionen Berliner ansprechen. Mit der neuen Kampagne und den zusätzlichen innovativen lokalen Aktivierungen machen wir den nächsten Schritt in diese Richtung", sagte Daniel Schmid, Leiter Markenführung bei Hertha BSC, am Dienstag in einer Vereinsmitteilung.

Aus 500 Bewerbungen wurden 25 Fans ausgewählt. Sie sind auf den in der ganzen Stadt aufgehängten Plakaten ebenso zu sehen wie Sehenswürdigkeiten und Eigenheiten der Hauptstadt und ihrer Bezirke. Die Hertha-Anhänger können sich aber weiter bewerben. Denn während der gesamten Saison soll es zu jedem Heimspiel weitere Fan-Motive aus den zwölf Berliner Bezirken geben.

Zudem reaktivierte Hertha das Kieztraining. Die Profis werden während der neuen Spielzeit insgesamt sechs offizielle Trainingseinheiten bei Clubs in sechs Berliner Bezirken austragen. Start ist am 4. September im Bezirk Tempelhof-Schöneberg auf dem Gelände des TSV Mariendorf. Zudem zieren die Wappen aller zwölf Berliner Bezirke den Mannschaftsbus der Herthaner.