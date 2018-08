Wiesbaden

18-Jährige mit Verbrennungen gefunden und gestorben

14.08.2018, 15:38 Uhr | dpa

Eine 18-Jährige ist am Montagmorgen mit schwersten Verbrennungen an einer Bahnstrecke nahe Wiesbaden gefunden worden und in der Nacht auf Dienstag in einer Spezialklinik gestorben. Zeugen hatten am Morgen ein Feuer neben der ICE-Strecke bei Wiesbaden-Delkenheim gemeldet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einem Sprecher zufolge stand nur die junge Frau in Flammen. An der Bahnstrecke seien verschiedene Gegenstände sichergestellt worden. Worum es sich dabei handelte, sagte der Polizeisprecher nicht. Die Strecke wurde wegen der Ermittlungen vorübergehend gesperrt. Es müsse noch ermittelt werden, ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall oder einen Suizid handle. Auf eine Beteiligung Dritter weise nichts hin.