Winsen (Luhe)

Autofahrer kommt wegen versuchten Mordes vor Gericht

14.08.2018, 17:10 Uhr | dpa

Ein Autofahrer soll sich wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Lüneburg verantworten. Die Anklage wirft dem 49-Jährigen zudem unter anderem Fahren ohne Führerschein, Nötigung, Unfallflucht und das Vortäuschen einer Straftat vor, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte. Der Prozess soll am Donnerstag beginnen. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann zunächst vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Winsen (Luhe) angeklagt. Der 49-Jährige soll bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei vor rund zwei Jahren bei Marschacht im Landkreis Harburg sechs Fußgänger und einen Radfahrer zum Ausweichen genötigt haben, wie der Sprecher des Landgerichts mitteilte.

Nur um Haaresbreite seien ein dreijähriges Kind und der Radfahrer verfehlt worden, hatten Zeugen nach Angaben der Gerichtssprecherin in Winsen ausgesagt. Damit habe nach Auffassung des Gerichts der hinreichende Verdacht bestanden, dass der Angeklagte den Tod der beiden zumindest billigend in Kauf genommen habe. Wegen seines unverantwortlichen Verhaltens solle er wegen versuchten Mordes vor Gericht kommen, entschied das Schöffengericht daraufhin im vergangenen August. Es verwies die Sache an das Schwurgericht des Landgerichts Lüneburg, das auch für versuchte Tötungsdelikte zuständig ist. Ein Urteil könnte am 24. August fallen.