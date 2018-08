Mainz

Dreyer hält Landarztquote für sinnvoll

14.08.2018, 17:19 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält eine Landarztquote im Kampf gegen Ärztemangel für sinnvoll - auch wenn es innerhalb der Koalition Skepsis gibt. "Das ist ein Bündel von Maßnahmen, was man ergreifen muss. (...) Da kann die Landarztquote ein Mosaikstein davon sein", sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. "Es ist inzwischen geklärt, dass es rechtlich geht. Insofern wird das weder eine Koalitionsfrage noch ein Koalitionsstreit." Gesundheits- und Wissenschaftsministerium arbeiten an einem Konzept, einen Teil der Medizinstudienplätze für Studenten zu reservieren, die sich als Hausarzt auf dem Land verpflichten.

FDP und Grüne zeigen sich skeptisch. "Grundsätzlich stehen wir einer Quotenregelung kritisch gegenüber", sagte FDP-Gesundheitspolitiker Steven Wink. Die Niederlassung der Ärzte müsse gefördert werden. Er warb auch für medizinische Versorgungszentren auf dem Land und für Behandlungen per Internet. Die Grünen-Abgeordnete Katharina Binz sieht andere Aktionen als die Quote im Vordergrund, um die Arbeit als Landarzt attraktiv zu machen. "Dazu gehört, das Berufsbild des Landarztes auch den veränderten Bedürfnissen der Menschen anzupassen", sagte sie. Die Quote wirke außerdem erst nach zehn bis zwölf Jahren.