Güstrow

Frau mit 3,37 Promille hört nicht auf Polizei: Zug verpasst

14.08.2018, 17:28 Uhr | dpa

Den gut gemeinten Rat der Polizei, lieber Wasser und Kaffee statt Alkohol zu trinken, hat eine 20 Jahre alte Bahnreisende am Dienstag in Schwerin in den Wind geschlagen und ihren Alkoholspiegel bis auf 3,37 Promille geschraubt. Zugbegleiter hätten die angetrunkene Frau am Morgen schlafend in einem in Schwerin endenden Zug entdeckt, sie aber nicht wecken können, teilte die Polizei mit. Daraufhin seien Bundespolizisten zum Einsatz gekommen, die die Frau aus dem Zug geleitet und ihr geraten hätten, bis zur Weiterfahrt am Mittag nach Wolgast auf Kaffee oder Wasser umzusteigen.

"Dieser Empfehlung schien die junge Dame nicht nachgekommen zu sein", hieß es in der Pressemitteilung. Stattdessen habe sie die Wartezeit offensichtlich genutzt, um sich weiter mit alkoholischen Getränken zu versorgen. Die Beamten fanden die Frau einige Zeit später, nachdem andere Reisende eine am Boden liegende hilflose Person gemeldet hatten. Bei ihr sei ein Atemalkoholwert von 3,37 Promille festgestellt worden. Die junge Frau sei zunächst in Schutzgewahrsam genommen worden. Ihre Weigerung den herbeigerufenen Rettungswagen zu besteigen, habe sie erst aufgegeben, nachdem ihr eine Zwangseinweisung in die Klinik als Alternative aufgezeigt worden sei. Den Zug zu ihrem Vater nach Wolgast verpasste die junge Frau.