Celle

Anklage gegen 21-Jährigen nach Gewalttod von Freundin

14.08.2018, 17:30 Uhr | dpa

Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 18-Jährigen in Bergen bei Celle hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den tatverdächtigen Freund der jungen Frau erhoben. Weil der 21-Jährige seine Freundin im Drogenrausch in einem akut psychotischen Zustand erstochen haben soll, werde gegen ihn wegen Vollrausches ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft in Celle am Dienstag mit. Der 21-Jährige soll mit seiner Freundin LSD konsumiert und sie dann plötzlich mit einem Messer attackiert haben. Zu der Tat kam es in den Osterferien im Elternhaus des 21-Jährigen, während die übrige Familie verreist war.

Der junge Mann floh zunächst zu seiner zu einem Verwandtenbesuch nach Russland gereisten Familie. Die Polizei wurde über die Gewalttat durch einen Anruf alarmiert, der nach Überzeugung der Fahnder von dem jungen Mann selbst kam. Als die Fahndung nach ihm angelaufen war, meldete sich der 21-Jährige telefonisch aus Russland und kündigte seine Rückkehr an. An der polnisch-russischen Grenze wurde er festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Wie die "Cellesche Zeitung" (Mittwoch) berichtet, drohen dem jungen Mann wegen vorsätzlichen Vollrausches bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe.