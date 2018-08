Heilbronn

Zeitung: Taschenchecks bei Bediensteten der JVA Heilbronn

14.08.2018, 18:38 Uhr | dpa

Ein Gefangenentransporter fährt in Heilbronn (Baden-Württemberg) in die Justizvollzugsanstalt. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv (Quelle: dpa)

Bei den Bediensteten der Heilbronner Justizvollzugsanstalt (JVA) soll es nach einem Bericht der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch) in den nächsten Wochen Taschenkontrollen geben. Die Zeitung beruft sich auf Angaben eines Sprechers des baden-württembergischen Justizministeriums. Hintergrund der Maßnahme sei eine Schmuggler-Affäre in dem Gefängnis. Gegen sieben JVA-Beschäftigte laufen dem Bericht zufolge Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Es bestehe der Verdacht, dass sie gegen Schmiergeld Handys und Drogen für die Häftlinge hinter Gitter geschmuggelt haben. Das Ministerium war am Abend für weitere Rückfragen zunächst nicht zu erreichen.