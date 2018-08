Hamburg

Welttour-Finale startet: Bieneck/Schneider beginnen

15.08.2018, 00:53 Uhr | dpa

Im umgebauten Tennisstadion am Rothenbaum starten heute die weltbesten Beachvolleyballer in die World Tour Finals. Als erstes deutsches Team schlagen in der Gruppenphase Victoria Bieneck und Isabel Schneider um 20.00 Uhr in ihrer Wahlheimat gegen das brasilianische Duo Agatha/Duda auf. Um 21.00 Uhr folgen auf dem Centercourt Julius Thole und Clemens Wickler, die wie Bieneck/Schneider am nationalen Stützpunkt in Hamburg trainieren, gegen das russische Team Stojanowski/Welitschenko. Insgesamt geht es beim Turnier der je zehn weltbesten Beach-Teams bei Männern und Frauen um 800 000 Dollar Preisgeld.