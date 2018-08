Berlin

Serie von Einbrüchen in Büros: 24-Jähriger vor Gericht

15.08.2018, 01:56 Uhr | dpa

Nach einer Serie von Einbrüchen in Berliner Büros muss sich ein 24-Jähriger ab heute vor dem Landgericht verantworten. Dem Angeklagten werden 14 Einbrüche in der Zeit von März bis Mai 2018 zur Last gelegt. Er habe vor allem Bargeld und Elektronik entwendet. Der Schaden soll sich den Ermittlungen zufolge auf insgesamt 17 000 Euro belaufen. In einer weiteren Anklage werden dem 24-Jährigen drei weitere Diebstähle in Schulen vorgeworfen. Dabei sei es zu geringen Schäden gekommen. Bei seiner Festnahme soll sich der vorbestrafte Angeklagte gewehrt und Polizisten bedroht sowie beleidigt haben. Für den Prozess sind acht Verhandlungstage geplant.