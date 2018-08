Kiel

Polizei will stärker digitale Spuren auswerten

15.08.2018, 05:46 Uhr | dpa

Eine Kriminalbeamtin zerlegt ein Mobiltelefon unter einer Lupe in seine Einzelteile. Foto: Angelika Warmuth/Archiv (Quelle: dpa)

Bei der Aufklärung von Verbrechen will Schleswig-Holsteins Polizei künftig stärker auf die Auswertung von digitalen Spuren setzen. Dafür entsteht am Landeskriminalamt ein neues Kompetenzzentrum. Dort sollen auch externe Spezialisten ingestellt werden. Heute will der Leiter des Dezernats "Cybercrime und digitale Spuren", Alexander Hahn, das neue Labor der IT-Forensik und -Beweissicherung vorstellen. Ziel der Beamten ist es, digitale Spuren aus dem Navigationssystem, dem Sprachassistenten oder dem smartem Kühlschrank für die Ermittlungsarbeit zu nutzen.