Rühstädt

Störche beginnen mit dem Abflug Richtung Süden

15.08.2018, 07:54 Uhr | dpa

In vielen Gegenden Brandenburgs sind die Störche zu ihren Winterquartieren in den Süden aufgebrochen. "Viele sind schon weg", berichtete Nabu-Storchexperte Bernd Ludwig in Potsdam. Er sprach von einem weiteren schlechten Storchenjahr. Die Bestände würden kleiner. Genaue Zahlen für 2018 könne er jedoch noch nicht nennen. Mit landesweit 1424 Brutpaaren sei 2014 das letzte gute Storchenjahr in Brandenburg gewesen. 2017 waren es 1274 Paare. Die Geburtenrate ging von durchschnittlich 1,8 flüggen Jungtieren je Horst auf 1,5 zurück. "Vermutlich wird es diesmal ähnlich werden", sagte Ludwig. Wegen des kalten Frühjahrs und der Trockenheit sei die Nahrung für Adebar knapp gewesen.