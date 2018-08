Warder

Umgestürzter Kran führt zu Sperrung der A 7

15.08.2018, 09:21 Uhr | dpa

Ein umgestürzter Kran hat am Mittwochmorgen eine Sperrung der A 7 bei Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verursacht. Auf Höhe einer Baustelle sei ein Kran abgeknickt und Öl auf die Fahrbahn gelaufen. Die Autobahn musste in Richtung Süden gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Verkehr wird über die A 210 und A 215 umgeleitet. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich noch bis in den Vormittag andauern.