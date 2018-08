Gensingen

Unbekannte entwenden meterweise Baugerüst

15.08.2018, 09:35 Uhr | dpa

Diebe haben in Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) 52 Meter eines Baugerüsts mitgehen lassen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Gerüst war demnach an einer Halle in einem Industriegebiet aufgebaut. Außerdem wurde eine Baumaschine entwendet. Die Beamten schätzten den Schaden allein durch das Gerüst auf rund 50 000 Euro. Sie hoffen nun auf Zeugen, die etwas in der Nacht von Montag auf Dienstag bemerkt haben. Für den Abtransport des Diebesguts wurde wahrscheinlich ein größeres Fahrzeug verwendet.