Dresden

Spezialkräfte bei Razzien in Leipzig und Hartha

15.08.2018, 10:38 Uhr | dpa

Die sächsische Polizei hat am Mittwochmorgen bei Razzien in Leipzig und Hartha (Mittelsachsen) mehrere Männer festgenommen. Hintergrund der Durchsuchungen seien Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig in verschiedenen Verfahren, teilte das Landeskriminalamt Sachsen mit. Drei Festnahmen erfolgten wegen eines bestehenden Haftbefehls in Zusammenhang mit versuchtem Mord, drei vorläufige Festnahmen wegen schweren Bandendiebstahls. An dem Einsatz waren auch Spezialkräfte beteiligt. Weitere Details wurden nicht genannt.