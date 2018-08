Kiel

Polizei: Aufbau Kompetenzzentrum für digitale Spuren in Kiel

15.08.2018, 12:35 Uhr | dpa

Digitale Spuren sollen der Polizei in Schleswig-Holstein noch stärker bei der Aufklärung von Verbrechen helfen. "Digitale Spuren hinterlässt ein Täter immer, ob er will oder nicht", sagte der Leiter des Dezernats "Cybercrime und digitale Spuren", Alexander Hahn, am Mittwoch bei der Vorstellung eines geplanten Kompetenzzentrums. Dort sollen neben spezialisierten Beamten künftig auch Informatiker und Ingenieure arbeiten. Vorgesehen sind 20 neue Stellen. Die IT-Experten sollen bereits am Tatort helfen, mögliche digitale Spuren nicht nur aus Smartphones und Notebooks, sondern auch aus Autos, Wlan-Routern, smarten Kühlschränken oder "mithörenden" Sprachassistenten zu sichern.