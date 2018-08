Arnstadt

Mütterlicher Parkauftrag: 15-Jährigem mit Strafverfahren

15.08.2018, 12:38 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Diesen mütterlichen Wunsch hätte ein 15-Jähriger in Arnstadt besser abgelehnt: Er solle mal kurz das Auto umparken, habe die 39-Jährige ihrem Sohn am Dienstag gesagt. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch tat er das auch - und wurde dabei von Polizisten ertappt. Nun haben sowohl seine Mutter als auch er ein Strafverfahren am Hals. Der 15-Jährige bekomme außerdem einen entsprechenden Eintrag bei der Führerscheinstelle.