Berlin

Bahnhof Friedrichstraße: Bahnmitarbeiter beenden Schlägerei

15.08.2018, 12:42 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb)- Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben im Bahnhof Friedrichstraße eine Schlägerei beendet. Gegen die fünf Beteiligten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Nach Angaben der Bundespolizei vom Mittwoch waren drei Männer im Alter von 17, 22 und 24 Jahren am Dienstagabend in einen Streit mit zwei 17- und 25-Jährigen geraten. Die drei Angreifer schlugen schließlich zu und flüchteten anschließend auf den Bahnsteig, ihre beiden Gegner folgten ihnen und griffen dann ebenfalls an. Mitarbeiter der DB-Sicherheit beendeten die Tätlichkeiten. Eine ärztliche Versorgung wurde von allen Beteiligten abgelehnt. Was die Schlägerei ausgelöst hatte, ist nicht bekannt.