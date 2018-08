Weimar

Von Hochstaplern und Seiltänzern: Bauhaus im Kunstfest-Blick

15.08.2018, 13:39 Uhr | dpa

Weimar (dpa/th) – "Von Hochstaplern und Seiltänzern" - unter diesem Motto nimmt das Kunstfest Weimar von Freitag an die frühen Bauhaus-Jahre in den Fokus. "Die Bauhäusler wollten in einer Zeit, in der niemand wusste, wie Demokratie funktioniert, die Gesellschaft mit Mitteln der Kunst wieder ins Gleichgewicht bringen", sagte Kunstfest-Chef Christian Holtzhauer mit Blick auf die 1919 gegründete Kunst-, Architektur und Designschule am Mittwoch der Deutschen Presse- Agentur. Sie sahen das Bauhaus demnach als ein Laboratorium für die Künste. Er selbst verstehe das Kunstfest als einen Raum für künstlerische Experimente. "Damit stehen wir in der besten Tradition der Bauhäusler."

Bis zum 2. September sollen 26 Theaterproduktionen, Gastspiele, Kunstprojekte, Gesprächsreihen und Konzerte mit insgesamt rund 90 Veranstaltungen diese Zeit nach dem Ersten Weltkriegs und während der jungen Weimarer Republik nachvollziehbar machen.