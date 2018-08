Essen

Geräumtes Wohnhaus mit Rissen bleibt weiter leer

15.08.2018, 13:50 Uhr | dpa

Das wegen Rissen in den Wänden geräumte Wohnhaus in Essen bleibt vorerst unbewohnbar. Seit Samstag hätten sich die Schäden noch einmal leicht vergrößert. Das Haus bleibe leer bis die Ursache geklärt sei, sagte eine Sprecherin der Stadt Essen am Mittwoch. Das Haus war am vergangenen Freitag wegen der Risse vorsichtshalber geräumt worden.

Insgesamt gab es an sechs Häusern und drei kleineren Bauten Schäden. Die Ursache blieb zunächst unklar. Gutachter sollen nun untersuchen, ob wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit der Grundwasserspiegel abgefallen sei und dies die Risse ausgelöst haben könnte. Radar-Untersuchungen am Dienstag hätten jedoch keine Auffälligkeiten oder Hohlräume in Oberflächennähe ergeben, teilte die Stadt mit.

Die Feuerwehr rief alle Bewohner der betroffenen Häuser auf, die Risse genau zu beobachten. Am Freitag finden noch einmal Kontrollen statt. Außerdem sind für nächsten Montag Untersuchungsbohrungen auf den Grundstücken geplant.