Hannover

Brandenburger will Neuaufstellung des Verfassungsschutzes

15.08.2018, 14:07 Uhr | dpa

Angesichts der wachsenden Verbreitung von Extremismus über soziale Medien will Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger eine Neuaufstellung ihrer Behörde. Die technische Infrastruktur und die Arbeitsbedingungen müssten die Suche und Auswertung umfangreicher extremistischer Inhalte im Internet gewährleisten, sagte Brandenburger am Mittwoch in Hannover. Nötig seien dafür beim Verfassungsschutz mehr IT-Experten aber auch mehr Wissenschaftler zur Analyse der Daten. Über die Gefahrenabwehr hinaus müsse der Verfassungsschutz künftig ein Frühwarnsystem entwickeln, um den geistigen Nährboden von Extremismus weit im Vorfeld zu erkennen.