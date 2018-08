Salzgitter

Tödlicher Autounfall in Salzgitter: Mann fährt gegen Baum

15.08.2018, 14:13 Uhr | dpa

Ein 62-Jähriger ist bei einem Autounfall in Salzgitter ums Leben gekommen. Der Mann kam am Mittwochvormittag mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache von einer Landesstraße ab. Sein Fahrzeug prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Helfer befreiten ihn aus dem Auto, doch der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die L615 wurde für den Einsatz der Rettungskräfte und zur Unfallaufnahme komplett gesperrt.