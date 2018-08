Darmstadt

Kneipenstreiterei eskaliert: Mann wegen Mordes vor Gericht

15.08.2018, 14:19 Uhr | dpa

Ein 29-Jähriger soll in einem Streit in einer Offenbacher Bar vor rund einem Jahr einen Mann niedergestochen und tödlich verletzt haben. Wegen Mordes hat am Mittwoch vor dem Landgericht Darmstadt der Prozess gegen den Beschuldigten begonnen. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Der mutmaßliche Täter lebte zuletzt in Frankfurt und ist Bosnier, sein 34 Jahre altes Opfer war Serbe.

Die Kneipenstreiterei sei derart eskaliert, dass es zunächst zu Handgreiflichkeiten gekommen sei, berichtete die Staatsanwaltschaft in Offenbach. Der Täter habe sich dann von seinem Opfer entfernt, sei jedoch mit einem Messer zurückgekehrt. Er stach laut Anklage mindestens dreimal in den Oberkörper seines Kontrahenten und verletzte ihn dabei so schwer, dass er kurz darauf starb. Das Opfer habe nicht mit dem Angriff gerechnet, argumentiert die Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte sagte zu Prozessbeginn, er habe seine Tasche holen wollen und sei dabei von dem 34-Jährigen erneut in einen Streit verwickelt worden. Die Verteidigung geht daher nach eigenen Worten von Totschlag aus.