Heimsheim

Offene Terrassentür: Siebenschläfer vertilgt Cornflakes

15.08.2018, 15:26 Uhr | dpa

Ein Siebenschläfer ist in der Nacht zum Mittwoch in Heimsheim (Enzkreis) durch eine offene Terrassentür in ein Haus gekommen - und hat sich über die Vorräte in der Küche hergemacht. Nach Angaben der Polizei hatte die Eigentümerin die Beamten gerufen. Sie sei durch laute Geräusche aufgewacht - offenbar beschädige "ein größeres Tier" die Einrichtung der Küche. Hinter dem Lärm steckte aber nur ein kleiner Nager: Auf dem Küchentisch machte sich demnach ein Siebenschläfer über eine Packung Cornflakes her - und hatte es auch schon auf ein Glas Nuss-Nougat-Creme abgesehen. Die Beamten fingen den tierischen Einbrecher und setzten ihn vor die Tür. "Zur Vermeidung weiterer Plünderungen will die Besitzerin des Nachts die Terrassentür zukünftig geschlossen halten", hieß es.