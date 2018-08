Suhl

IHK: Landkreise sollen Azubi-Ticket in Bussen anerkennen

15.08.2018, 15:42 Uhr | dpa

Die Landkreise in Südthüringen sollen nach dem Willen der Industrie- und Handelskammer in Suhl ihr Buslinien-Netz für das gerade beschlossene Azubi-Ticket öffnen. Zwar sei man nicht unzufrieden mit dem aktuellen Umstand, dass die Auszubildenden in der Region das Ticket zunächst nur in Bahnen nutzen können, erklärte Ralf Pieterwas, Hauptgeschäftsführer der IHK Südthüringen, am Mittwoch. Die Unternehmen hofften und erwarteten aber, dass sich die Südthüringer Landkreise an dem Projekt beteiligten.

Zugleich wies Pieterwas Kritik des Deutschen Gewerkschaftsbundes zurück. Dieser hatte moniert, dass sich die Wirtschaft an den Kosten Tickets nicht beteiligt. Pieterwas findet es vertretbar, dass die Azubis einen Teil ihrer Bezahlung für die Finanzierung ihrer Mobilität nutzten. Zudem würden sich bereits viele Betriebe freiwillig an Kosten beteiligen, die Azubis während der Ausbildung entstehen. Im eigenen Interesse würden sie für gute Ausbildungsbedingungen sorgen und damit Nachwuchskräfte gewinnen und halten.