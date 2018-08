Haynrode

Schäferhund beißt drei Menschen und tötet kleinen Hund

15.08.2018, 15:51 Uhr | dpa

Ein Schäferhund hat am Mittwoch in Heynrode (Landkreis Eichsfeld) drei Menschen mit Bissen verletzt und einen kleinen Hund getötet. Der Schäferhund fiel zunächst eine 73-jährige Frau an, als diese das Grundstück betrat, auf dem der Hund sich aufhielt, wie die Polizei berichtete. Anschließend rannte er davon. Die 81-jährige Mutter des Besitzers konnte das Tier wieder einfangen.

Auf dem Heimweg riss der Hund sich jedoch los und stürzte sich auf eine 89-Jährige, die mit ihrem kleinen Hund unterwegs war. Die Frau erlitt Bisswunden in Arm und Knie, ihr Hund wurde getötet. Später zeigte sich, dass der Schäferhund auf der Flucht einen weiteren Mann (79) gebissen hatte. In Absprache mit dem Besitzer wurde der Schäferhund eingeschläfert. Warum er plötzlich so aggressiv wurde, ist unklar.