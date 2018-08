Frankfurt am Main

Eintracht-Verteidiger Chandler am Knie verletzt

15.08.2018, 15:56 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Abwehrspieler Timothy Chandler droht wegen einer erneuten Knieverletzung eine längere Zwangspause. "Er ist jetzt bei einem Spezialisten. Wir wollen ein Update, um abzuschätzen, was gemacht wird", sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Mittwoch. Chandler hatte bereits in der Vorsaison Knieprobleme, die ihn in der Rückrunde seinen Stammplatz in der Viererkette kosteten.

Der US-Nationalspieler musste zuletzt wegen der Schmerzen das Training abbrechen und steht für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Samstag beim Regionalliga-Spitzenreiter SSV Ulm definitiv nicht zur Verfügung. Äußerst fraglich ist der Einsatz von Kroatiens Nationalspieler Ante Rebic, der mit Adduktorenproblemen auszufallen droht.

Keine Zukunft mehr beim DFB-Pokalsieger hat Marco Fabian. Der Mexikaner wurde wie Simon Falette, Marijan Cavar und zuvor schon Marc Stendera, Branimir Hrgota, Daichi Kamada sowie Nelson Mandela in die Trainingsgruppe 2 verbannt. Alle diese Spieler sollen sich einen neuen Verein suchen. Fabian hat in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2019. "Er ist ein toller Spieler, aber es gibt noch die Möglichkeit, ihn zu verkaufen", sagte Hütter.