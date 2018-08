Tuttlingen

Jugendbande soll mehr als 100 Straftaten begangen haben

15.08.2018, 17:08 Uhr | dpa

Die Polizei hat eine Jugendbande gefasst, die in den vergangenen Monaten mehr als 100 Straftaten in Tuttlingen und Umgebung begangen haben soll. Dabei hätten die mutmaßlichen Täter einen Schaden von nahezu 125 000 Euro verursacht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Die Ermittler lasten den vier Jugendlichen und einem Kind mehrere Einbrüche, Diebstähle, Beschädigungen sowie Körperverletzungen und Raub an.

Durchsuchungen fanden vergangene Woche statt. Am Donnerstag folgten die Festnahmen. Danach wurden drei Jugendliche in Haft genommen. Einen 13 Jahre alten Jungen brachten die Behörden in eine geschlossene Jugendeinrichtung. Gegen einem weiteren verdächtigen Jugendlichen wurde kein Haftbefehl erlassen, wie eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch sagte. Die Verdächtigen stammen aus Tuttlingen. Zwar hätten sie vor allem in ihrer Heimatstadt zugeschlagen, allerdings gehen die Ermittler davon aus, dass sie verschiedene Taten auch im Kreis Konstanz und dem Schwarzwald-Baar-Kreis begangen haben.