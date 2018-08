Lübeck

Tatverdächtiger nach Überfall auf Discounter festgenommen

15.08.2018, 17:17 Uhr | dpa

Ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Lebensmitteldiscounter in Lübeck ist laut Staatsanwaltschaft aufgeklärt. Nach mehreren Zeugenhinweisen nahm die Polizei einen 38 Jahre alten Lübecker unter dringendem Tatverdacht fest. Er wurde am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der 38-Jährige soll Anfang Juli die Angestellten des Discounters nach Ladenschluss mit einer Waffe bedroht und die Tageseinnahmen geraubt haben. Ein Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl, der jedoch unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.