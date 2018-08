Münster

Grüne fordern Minister-Rücktritt: Fehler im Fall Sami A.

15.08.2018, 18:00 Uhr | dpa

Nach dem neuen Gerichtsbeschluss zum Fall Sami A. fordern die Grünen in Nordrhein-Westfalen den Rücktritt von Landesflüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP). "Die Abschiebung des mutmaßlichen Gefährders Sami A. war offensichtlich rechtswidrig", kritisierte der rechtspolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion Stefan Engstfeld am Mittwoch in einer Mitteilung. Stamp habe sich frühzeitig zu seiner politischen Verantwortung beim Vorgehen im Fall Sami A. bekannt. Die zwangsläufige Konsequenz könne nur ein Rücktritt sein.

Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) twitterte: "Eine Regierung, die sich nicht an Recht und Gesetz hält, hat mehr als ihre moralische Autorität verloren." Jetzt erwarte er, "dass die notwendigen Taten folgen".

Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht Münster entschieden, dass der am 13. Juli abgeschobene Islamist Sami A. nach Deutschland zurückgeholt werden muss. Der Stadt Bochum bliebe nur noch eine Verfassungsbeschwerde gegen den Beschluss - das hätte allerdings keine aufschiebende Wirkung für die Rückholung.

Stamp, der in NRW auch stellvertretender Regierungschef im Kabinett von Armin Laschet (CDU) ist, hatte in den vergangenen Wochen mehrfach betont, er übernehme die volle Verantwortung für das Vorgehen.