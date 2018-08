Chemnitz

Maskierte Jugendliche verletzen Schüler

15.08.2018, 18:04 Uhr | dpa

Drei maskierte Jugendliche sollen in Chemnitz einen 14-Jährigen in einer Kleingartenanlage im Ortsteil Gablenz angegriffen und dabei leicht verletzt haben. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch bekanntgab, hatte der 14-Jährige die Rettungsleitstelle am Dienstag selbst informiert und eine Beschreibung der drei mutmaßlichen Täter abgegeben. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.