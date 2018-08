Schwerin

Schulwegunfälle: Caffier mahnt zur Vorsicht auf den Straßen

15.08.2018, 18:35 Uhr | dpa

Bei Verkehrsunfällen auf dem Schulweg sind im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern 39 Kinder verletzt worden, 8 davon schwer. Damit ging die Zahl der Schulwegunfälle wieder leicht nach oben. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) appellierte daher kurz vor Beginn des neuen Schuljahres an Auto- und Motorradfahrer, besonders vorausschauend zu fahren. "Viele Kinder nehmen mit der Einschulung das erste Mal aktiv am Straßenverkehr teil. Seien Sie bitte aufmerksam unterwegs und nehmen Sie Rücksicht", mahnte Caffier am Mittwoch in Schwerin.

Die Landespolizei werde in den kommenden Wochen im Umfeld von Schulen verstärkt den Verkehr überwachen. Die Maßnahmen dienten der Sicherheit der Schüler. Gerade auf Schulanfänger stürme eine Vielzahl neuer Eindrücke ein. Da falle es besonders schwer, die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf verschiedene Dinge zu richten.

Caffier ermahnte Eltern, die ihre Kinder im Auto zur Schule bringen, auf das richtige Angurten zu achten und die vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit einzuhalten. Auch im Monat September werde die Landespolizei im Rahmen ihrer landesweiten themenorientierten Schwerpunktkontrollen ihr Augenmerk darauf richten.