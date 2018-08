Hamburg

Elfjährige in Hamburg-Poppenbüttel von Taxi angefahren

15.08.2018, 18:50 Uhr | dpa

Ein elfjähriges Mädchen ist beim Überqueren einer Straße in Hamburg-Poppenbüttel von einem Taxi angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Kind am Mittwochmorgen plötzlich zwischen zwei stehenden Fahrzeugen auf die Straße gelaufen, um mutmaßlich noch einen Linienbus zu erreichen. Bei der Kollision mit dem Taxi wurde das Mädchen ersten Erkenntnissen zufolge am Knie, am Kopf und an der Schulter verletzt. Lebensgefahr bestehe nicht. Der 66-jährige Taxifahrer kam mit dem Schrecken davon.