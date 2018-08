Böhl-Iggelheim

Tod im Badeweiher: Mann erlitt Kreislaufkollaps und ertrank

15.08.2018, 19:51 Uhr | dpa

Der am Sonntag leblos in einem Badeweiher bei Böhl-Iggelheim entdeckte Mann hat beim Schwimmen einen Kreislaufkollaps erlitten und ist ertrunken. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz am Mittwoch mitteilten, ergab die Obduktion, dass der 51-jährige Mann aus Polen Alkohol getrunken hatte. Ein Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden. Rettungskräfte hatten den Mann am Sonntagnachmittag leblos aus dem Gewässer gezogen, er war zuvor als vermisst gemeldet worden. Laut SWR handelte es sich bei dem Mann um einen Erntehelfer.