Sinn

Chemikalien in Firma ausgetreten: Mitarbeiter im Krankenhaus

15.08.2018, 20:32 Uhr | dpa

Mehrere Mitarbeiter einer Firma in Sinn im Lahn-Dill-Kreis haben nach einem Zwischenfall mit Chemikalien am Mittwoch über Übelkeit geklagt. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Männer hatten mit Kanistern hantiert, die eigentlich gereinigt sein sollten, dies aber nicht waren, wie ein Sprecher der Polizei Gießen am Abend sagte. Dabei seien Tropfen der Chemikalien ausgetreten. Nach Angaben des Sprechers handelte es sich um Nickelsulfat, Kaliumchlorid und Ammoniak. Zunächst hätten zwei Mitarbeiter der Firma über Übelkeit geklagt, dann zwei weitere.

Laut hessenschau.de handelt es sich bei der Firma um einen Entsorgungsbetrieb. Warum die Behälter nicht wie vorgesehen gereinigt waren, war zunächst nicht bekannt. Das Amt für Arbeitsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte der Sprecher.